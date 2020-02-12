Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi

6 saat önce

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.

Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi, System.String[]

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.

İslahiye ilçesinde, çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet Cihan ve eşi Hüsne Cihan, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. 40 yıldır evli olduğu öğrenilen çift, bugün Yeni Mahalle Sanayii Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Çiftin aynı evde farklı odada uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendiği, hastaneye kaldırılan oğulları Mehmet Cihan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Mehmet Cihan, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:15 Kaynak: DHA
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