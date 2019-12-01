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Sobadan zehirlenen çocuk hastanelik oldu

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 yaşındaki Yavuz Selim O., hastanede tedaviye alındı.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 yaşındaki Yavuz Selim O., hastanede tedaviye alındı.

İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde oturan Naife- Necip O., bugün sabah saatlerinde sobayı yakıp, dışarı çıktı. Odada oynayan çiftin çocuğu Yavuz Selim O., bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek, baygınlık geçirdi. Kısa sürede eve gelen çift, odaya girdiklerinde çocuklarını baygın halde buldu. Yavuz Selim, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedaviye alındı. İlk müdahalesinin ardından Çocuk Servisi'ne alınan Yavuz Selim'in tedavisi sürüyor.


İnegöl, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:29 Kaynak: DHA
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