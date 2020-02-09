Sobadan zehirlenen dede öldü, torunu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sobadan zehirlenen dede öldü, torunu hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yusuf Pakır (77) yaşamını yitirdi, torunu Vedat Pakır (12) ise hastanede tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen dede öldü, torunu hastaneye kaldırıldı, System.String[]

GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yusuf Pakır (77) yaşamını yitirdi, torunu Vedat Pakır (12) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Hacıbaba Mahallesi Mahopaşa Caddesi 124'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Pakır, alt katta yaşayan kızının evinde yemek yedikten sonra torunu ile birlikte evine çıktı. Sobayı yakan Yusuf Pakır, yatağına uzandı. Bir süre sonra torunu Vedat, midesi bulanınca dedesinden yardım istemek için yanına gitti. Dedesine seslenen ancak yanıt alamayan Vedat Pakır, alt kattaki yakınlarından yardım istedi. Üst kata çıkanlar, Yusuf Pakır'ın hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yusuf Pakır'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Vedat Pakır ise hastanede tedaviye alındı.Yusuf Pakır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Adli Tıp Kurumu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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