Sobadan zehirlenen imam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sobadan zehirlenen imam yaşamını yitirdi

6 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, evinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen cami imamı Muhammed Deniz (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sobadan zehirlenen imam yaşamını yitirdi, System.String[]

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, evinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen cami imamı Muhammed Deniz (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Muhammed Deniz'in sabah namazı için camiye gelmediğini fark eden cemaat, evine gitti. Tüm çabalarına rağmen Deniz'den haber alamayanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Deniz'in adresine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren sağlık görevlileri, hareketsiz yatan Deniz'i alıp, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan ve sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Deniz yaşamını yitirdi. Muhammed Deniz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Adaklı Mahallesi'ne götürüldü.


İtfaiye, Adaklı, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:09 Kaynak: DHA
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