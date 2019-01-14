Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen Kadın Öldü, Eşi Tedaviye Alındı

Sobadan Zehirlenen Kadın Öldü, Eşi Tedaviye Alındı

30 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatun Üstboğa (65) yaşamını yitiridi, eşi Ali Üstboğa (69) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Sobadan Zehirlenen Kadın Öldü, Eşi Tedaviye Alındı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatun Üstboğa (65) yaşamını yitiridi, eşi Ali Üstboğa (69) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sevim Bilecan, öğle saatlerinde annesi Hatun ve babası Ali Üstboğa'yı görmek için eve gitti, ancak kapıyı açan olmayınca uyuduklarını düşünerek geri döndü. Bilecan, akşam saatlerinde tekrar anne babasının evine geldi. Yine kapıyı açan olmayınca Bilecan, camı kırarak içeri girdi. Sevim Bilecan, oturma odasında anne ve babasını hareketsiz yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiğini belirledi. Ekipler, Hatun Üstboğa'nın yaşamını yitirdiğini, eşi Ali Üstboğa'nın ise ağır yaralandığını tespit etti.

Hayati tehlikesi devam eden Ali Üstünboğa, sağlık ekipleri tarafından  Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. 

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:46 Kaynak: DHA

Anne, Narlı, Pazarcık, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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