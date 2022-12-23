Mersin'de kahreden olay! Sobadan zehirlenen karı kocayı ölüm ayırdı - Son Dakika
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Mersin'de kahreden olay! Sobadan zehirlenen karı kocayı ölüm ayırdı

23.12.2022 21:28
Mersin'de kahreden olay! Sobadan zehirlenen karı kocayı ölüm ayırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 68 yaşındaki Erol Ertaş yaşamını yitirirken 64 yaşındaki eşi Adiye Ertaş ise tedavi altına alındı.

Mersin'deErol ve Adile Ertaş'tan 1 gündür haber alamayan komşuları, bugün akşam saatlerinde kontrol etmek için evlerine gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve girdiklerinde çifti hareketsiz halde yatarken bulan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Erol Ertaş'ın hayatının kaybettiğini belirlerken, eşi Adile Ertaş'ı ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Evde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirledi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Erol Ertaş'ın cansız bedeni, polisin evde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Erol Ertaş, Tarsus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kahreden olay! Sobadan zehirlenen karı kocayı ölüm ayırdı - Son Dakika

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