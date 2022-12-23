Erol Ertaş'ın cansız bedeni, polisin evde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Eve girdiklerinde çifti hareketsiz halde yatarken bulan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Erol Ertaş 'ın hayatının kaybettiğini belirlerken, eşi Adile Ertaş'ı ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Evde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirledi.

Kaynak: DHA

Erol Ertaş, Tarsus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kahreden olay! Sobadan zehirlenen karı kocayı ölüm ayırdı - Son Dakika

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