Sobadan zehirlenen kişiyi polisler ambulansa taşıdı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, karbonmonoksitten zehirlenen kişi, karla kaplı sokağa giremeyen ambulansa polis ekiplerince ulaştırıldı.
Yörükselim Mahallesi 26. Sokak'ta, evindeki sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Bayram B. (58) komşularından yardım istedi.
Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans, karla kaplı sokağa giremeyince polisler, sağlık ekiplerinden aldıkları brandayla Bayram B'yi 1 kilometre uzaktaki ambulansa taşıdı.
Hasta, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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