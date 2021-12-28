Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi tedaviye alındı - Son Dakika

KONYA'nın Kulu ilçesinde kömür sobasından sızan korbonmonoksit gazından zehirlenen Muhittin Sarı (61) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, eşi Aygül Sarı'nın (58) tedavisi ise sürüyor.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 139193 Sokak'ta meydana geldi. Muhittin Sarı ile eşi Aygül'den haber alamayan yakınları, saat 10.00 sıralarında çiftin evine gitti. Kapıyı kırarak eve giren çiftin yakınları, Muhittin Sarı ile eşini hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, çiftin kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Çift ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Muhittin Sarı, kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren eşi ise ilk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.