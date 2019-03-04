Sobadan Zehirlenen Ülkü, Öldü

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ülkü Halise Uzunaslan (22) yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ülkü Halise Uzunaslan (22) yaşamını yitirdi.



Olay, sabah saatlerinde Erenyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi dışarı çıkmayınca girdikleri odasında Ülkü Halise Uzunaslan'ı hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan ve sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen Uzunaslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - Gaziantep

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti

Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu

40 Dakikada Boşanan İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 3 Milyon TL Tazminat Ödeyecek

Hasköy'de Bir Garip Olay! Evlere Her Gece Para Dolu Zarflar Bırakılıyor