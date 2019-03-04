Sobadan Zehirlenen Ülkü, Öldü
30 dakika önce
GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ülkü Halise Uzunaslan (22) yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ülkü Halise Uzunaslan (22) yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Erenyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi dışarı çıkmayınca girdikleri odasında Ülkü Halise Uzunaslan'ı hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan ve sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen Uzunaslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:50 Kaynak: DHA
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