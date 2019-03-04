Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen Ülkü, Öldü

Sobadan Zehirlenen Ülkü, Öldü

30 dakika önce

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ülkü Halise Uzunaslan (22) yaşamını yitirdi.

Sobadan Zehirlenen Ülkü, Öldü, System.String[]
GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ülkü Halise Uzunaslan (22) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Erenyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi dışarı çıkmayınca girdikleri odasında Ülkü Halise Uzunaslan'ı hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan ve sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen Uzunaslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:50 Kaynak: DHA

Sabah, Karkamış, Gaziantep, Güncel
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