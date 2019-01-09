Sobadan Zehirlenen Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
48 dakika önce
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeni Köy'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Kütahya
'nın Simav
ilçesine bağlı Yeni Köy'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yeni köy sakinlerinden Ali Yalçın
(79) ve eşi Ayşe Yalçın
(72) gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Uzun süre kendilerinden haber alınamayan Yalçın çiftinin yakınları tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından 112 Acil Yardım ekipleri tarafından, yaşlı çiftin cesedi Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşma başlatıldı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:54 Kaynak: İHA
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