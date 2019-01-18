Sobadan Zehirlenen Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi
'nde Saraç çiftinden haber alamayan komşuları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak eve girince yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Veysal (65) ve Emine Saraç
'ın (65), ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Çiftin cenazesi otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı çiftin evlerinin önüne cenaze çadırı kuruldu.
(İsmet Biçen - Mehmet Bayrak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:21 Kaynak: İHA
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