Sobadan zehirlenen yaşlı çift, ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobadan zehirlenen yaşlı çift, ölü bulundu - Son Dakika

Sobadan zehirlenen yaşlı çift, ölü bulundu

7 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, Ömer K. (88) ile Döndü K. (76) çifti evlerinde ölü bulundu.

Sobadan zehirlenen yaşlı çift, ölü bulundu, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, Ömer K. (88) ile Döndü K. (76) çifti evlerinde ölü bulundu. Çiftin sobadan sıza karbonmonoksit gazından zehirlenendikleri üzerinde duruluyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. ve Döndü K.'ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, çifti hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından sobadan zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil, ABD'nin tercihiydi
15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar

Son Dakika Haberleri
22:22 Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi - Son Dakika
22:20 Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, kahvehaneye sığındı - Son Dakika
22:18 TBMM Başkanı Şentop: Mevzu bu topraklarda yerli düşünceyi, savunma meselesidir - Son Dakika
22:17 Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:16 Habur'da 1 terörist teslim oldu - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:25:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobadan zehirlenen yaşlı çift, ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]