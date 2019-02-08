Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenip Ölen Genç Toprağa Verildi

Sobadan Zehirlenip Ölen Genç Toprağa Verildi

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybeden Naim Kocabıyık (24), otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sobadan Zehirlenip Ölen Genç Toprağa Verildi, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybeden Naim Kocabıyık (24), otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Durumu ağır olan eşi Tuğçe Kocabıyık'ın (24) tedavisi ise sürüyor.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi 56 Sokak'ta meydana geldi. Balık satıcısı Aytekin Kocabıyık (45), dün sabah saatlerinde balık halinden balık aldıktan sonra kendisine yardımcı olması için oğlu Naim Kocabıyık'ı aradı. Oğluna ulaşamayan Aytekin Kocabıyık, durumdan şüphelenerek oğlunun evine gitti. Aytekin Kocabıyık zili çalmasına rağmen açan olmayınca, kapıyı kırarak içeriye girdi. Evin içerisindeki yoğun kokuyu fark eden baba, oğlu Naim Kocabıyık ve gelini Tuğçe Kocabıyık'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Aytekin Kocabıyık'ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Naim Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği, eşi Tuğçe Kocabıyık'ın ise baygın olduğu tespit edildi. Tuğçe Kocabıyık, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tuğçe Kocabıyık, ardından ambulans helikopter ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Tuğçe Kocabıyık'ın tedavisi sürüyor.

Naim Kocabıyık'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin sonrası yakınlarınca teslim alınan Naim Kocabıyık'ın cenazesi, Dikili Merkez Camii'nde, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Dikili Kabristanı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:34 Kaynak: DHA

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