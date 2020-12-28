Sobanın devrildiği evde yangın çıktı: 1 ölü - Son Dakika

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 2 katlı evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Yusuf Çetintaş (73) hayatını kaybetti.

Yangın, sabaha karşı ilçeye bağlı Koçumlar köyü Güldallar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Çetintaş'a ait 2 katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiyeleriyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri geldi. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan evde bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan arama sonucunda Yusuf Çetintaş'ın cansız bedeni bulundu. Çetintaş'ın cenazesi Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sırasında evde bulunan Yusuf Çetintaş'ın eşi Şehriye (72) ve kızı Şaziye Çetintaş'ın (43) ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.