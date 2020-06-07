Sobanın patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir bağ evinde sobanın patlaması sonucu çıkan yangında emekli imam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Nasırlı köyünde ikamet eden ve emekli imam olan Abdurrahman Gündoğdu (66), sabah saatlerinde kendisine ait fıstık bahçesine gitti.

Bir süre bahçeyle uğraşan Gündoğdu, daha sonra bağ evindeki sobayı yaktı. Sobanın bilinmeyen nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangın sırasında evden çıkamayan Gündoğdu, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Abdurrahman Gündoğdu'nun cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.