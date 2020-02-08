Sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Aksaray'da müstakil evde sobanın patlamasının ardından çıkan yangın hasara neden oldu.

Aksaray'da müstakil evde sobanın patlamasının ardından çıkan yangın hasara neden oldu.

Kurtuluş Mahallesi 3844 Sokak'ta Behsat Koç'a (45) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle sobanın patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Patlama nedeniyle duvarları yıkılan ev kullanılamaz hale geldi.

Komşulardan Melek Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldiğini ve evin duvarlarının yıkıldığını söyledi.

Sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:29 Kaynak: AA
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