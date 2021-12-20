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Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu - Son Dakika

Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu

20.12.2021 23:09

Karabük'te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen şahsın yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen şahsın yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karabük- Eskipazar karayolu üzerinde bulunan Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa K., sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Benzin aniden parlarken, Murat K. ile yanında bulunan yeğeni Berat K. (11) yanmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde parlama ile çocuğun son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu
Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu
Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu
Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu
Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu

Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu - Son Dakika
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