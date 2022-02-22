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SOBAYA DÖKTÜĞÜ TİNERLE ALEV ALDI, DEREYE ATLAYIP KURTULDU - Son Dakika

SOBAYA DÖKTÜĞÜ TİNERLE ALEV ALDI, DEREYE ATLAYIP KURTULDU

22.02.2022 10:56

RİZE'de Fatih Murteza Esmer (32), işçi olarak çalıştığı çay fabrikasında, ateşini büyütmek istediği sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu çıkan yangında alevler içinde kaldı.

RİZE'de Fatih Murteza Esmer (32), işçi olarak çalıştığı çay fabrikasında, ateşini büyütmek istediği sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu çıkan yangında alevler içinde kaldı. Çevredeki dereye atlayarak yangından kurtulan Esmer'in, vücudunda derin yanıklar oluştu. Hastanede 2 kez deri nakli geçiren Esmer, 'Elimdeki tiner tenekesi patlayınca alttan yanmaya başladım. Can havliyle kendimi dereye atıp, alevleri söndürdüm' dedi.

Olay, 24 Ocak'ta Ardeşen ilçesinde yer alan çay fabrikasında meydana geldi. Fabrika işçilerinden Fatih Murteza Esmer, çalıştığı sırada, ısınmak amacıyla ateşini büyütmek istediği sobanın içine tiner döktü. Tinerin aniden parlaması sonucu Esmer'in elindeki tiner tenekesi de patlayınca yangın çıktı. Kıyafetleri tutuşunca alevler içinde kalan Esmer, fabrika dışındaki dereye atlayarak, alevleri söndürdü. Esmer'in yardımına çalışma arkadaşları koştu. Yaralı kurtulduğu yangında vücudunun büyük bölümü yanan Esmer, fabrikaya ait araçla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi sonrası Esmer, ambulansla Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Sırtında, belden aşağısında, bacaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'üncü derece derin yanıklar oluşan Esmer, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü yanık ünitesinde tedavi gördüğü hastanede 2 kez deri nakli operasyonu geçiren Esmer, 3'üncü kez deri nakli geçirmeyi bekliyor.

'ELİMDEKİ TİNER TENEKESİ PATLADI'

Fabrikada yaşadığı korku dolu anları anlatan Fatih Murteza Esmer, "Çalışmaya gittiğimizde üşümüştük, bunu patronlara ilettik, bize ateş yakmak için delikli kazan verdiler, 'içine odun koyup tiner döküp ısınırsınız' dediler. Dedikleri şekilde odunları yaktık, bir süre sonra sönmeye başladı. İçine odun koyup üzerine tiner döktüm, dökmemle parlaması bir oldu. Elimdeki tiner tenekesi patlayınca alttan yanmaya başladım. Can havliyle kendimi dereye atıp söndürdüm? dedi.

'1 GÜN GERİYE DÖNÜK SİGORTA YAPTILAR'

Eşinin vücudunun yüzde 70'inin yandığını söyleyen Zeynep Esmer de 'Ev kirası, faturalar duruyor, 2 çocuğumuz var. Tek başıma kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililere yardım için başvurduk, bekliyoruz. Hiçbir maddi gelirimiz yok. Ev sahibimiz bile eşimin çalışamayacağını düşünüp 2 gün önce evden çıkmamızı istedi. Eşim 3'üncü kez deri nakli olacak" diye konuştu.

SOBAYA DÖKTÜĞÜ TİNERLE ALEV ALDI, DEREYE ATLAYIP KURTULDU
SOBAYA DÖKTÜĞÜ TİNERLE ALEV ALDI, DEREYE ATLAYIP KURTULDU
SOBAYA DÖKTÜĞÜ TİNERLE ALEV ALDI, DEREYE ATLAYIP KURTULDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOBAYA DÖKTÜĞÜ TİNERLE ALEV ALDI, DEREYE ATLAYIP KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOBAYA DÖKTÜĞÜ TİNERLE ALEV ALDI, DEREYE ATLAYIP KURTULDU - Son Dakika
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