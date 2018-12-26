Son Dakika Haberleri: Sobaya Dökülen Tiner Alev Aldı: 2 Yaralı

Sobaya Dökülen Tiner Alev Aldı: 2 Yaralı

46 dakika önce

Ankara'da sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sobaya Dökülen Tiner Alev Aldı: 2 Yaralı, System.String[]
Ankara'da sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Barıştepe Mahallesi 779 Sokak'ta bulunan terk halindeki bir gecekonduya giren C. K. ve B. Ş., ısınmak için sobaya odun atıp üstüne tiner döktü. Dökülen tinerin biranda parlamasıyla sobanın başında duran C. K. ile B. Ş. yaralandı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ufak çaplı yangının meydana geldiği gecekonduya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yüzleri ve elleri yanan C. K. ile B. Ş.'yi, yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

İtfaiye, Polis, Yenimahalle, Ankara, Güncel
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