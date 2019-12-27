Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı - Son Dakika

Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı

6 saat önce

BURSA'da, mobilya atölyesinde sobaya atılan tiner parladı, 1 kişi yaralandı.

Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı, System.String[]

BURSA'da, mobilya atölyesinde sobaya atılan tiner parladı, 1 kişi yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde İnegöl ilçesindeki Mobilya Sanayi Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan işçi Zafer T. (52), sobayı tutuşturmak için tiner döktü. Tinerin parlamasıyla sobadan çıkan alevlerden yaralanan işçi, kendini dışarı attı. İhbar üzerine yangının olduğu yere gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bacaklarında 2'nci derece yanık oluşan işçi, yanık ünitesine alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Murat Erat, İnegöl, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
18:56 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
18:56 Rize'de trafik kazası mağdurlarından sürücünün serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
18:56 Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Külekçi, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
18:55 Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı - Son Dakika
18:55 84. Büyük Atatürk Koşusunu kazanan atletler ödüllerini aldı - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:59:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]