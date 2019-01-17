Son Dakika Haberleri: Sobaya Dökülen Tinerden Yangın Çıktı: 3 Yaralı

Sobaya Dökülen Tinerden Yangın Çıktı: 3 Yaralı

12 dakika önce

Şanlıurfa'da tiner dökülen sobadan çıkan yangında yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Sobaya Dökülen Tinerden Yangın Çıktı: 3 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da tiner dökülen sobadan çıkan yangında yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde Zehra Kahraman, evde ısınmak için kullandıkları sobayı yakmak amacıyla tiner döktü.

Sobanın parlaması üzerine çıkan yangında Kahraman ile aynı odada bulunan oğlu Abit ile kızı Fatma alevlerin arasında kaldı.

Yaralanan anne ve iki çocuğu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sobanın bulunduğu odada hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:30 Kaynak: AA

Merkez, Şanlıurfa, Anne, Güncel
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