Sobaya Dökülen Tinerden Yangın Çıktı: 3 Yaralı
12 dakika önce
Şanlıurfa'da tiner dökülen sobadan çıkan yangında yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa
'da tiner dökülen sobadan çıkan yangında yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Merkez Eyyübiye
ilçesi Uğurlu
Mahallesi'nde Zehra Kahraman, evde ısınmak için kullandıkları sobayı yakmak amacıyla tiner döktü.
Sobanın parlaması üzerine çıkan yangında Kahraman ile aynı odada bulunan oğlu Abit ile kızı Fatma alevlerin arasında kaldı.
Yaralanan anne ve iki çocuğu, Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sobanın bulunduğu odada hasar oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:30 Kaynak: AA
İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı
Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü
Çifte Cinayetin Zanlısı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti