Sobaya dökülen yanıcı madde patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da sanayi sitesinde sobanın içerisine döktüğü yanıcı maddenin patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde Sanayi Sitesinde çalışan Ö.A, sabah saatlerinde işyerine gelerek sobayı yakmak istedi. Ö.A, yaktığı sobanın içerisine yanıcı madde dökmesi üzerine patlama oldu. Yaşanan patlama sonucu Ö.A'nin yüzünde ve vücudunun bazı noktalarında yanıklar oluştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle sobayı söndürdü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Ö.A, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU