Son Dakika Haberleri: Sobaya Kömür Atıp Uyuyan 5 Kişilik Aile, Zehirlendi

Sobaya Kömür Atıp Uyuyan 5 Kişilik Aile, Zehirlendi

1 saat önce

ADIYAMAN'da, sobaya kömür atıp, uykuya dalan Emine- Cumali Bakır çifti ile 3 çocukları, sızan karbonmonoksitten zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Sobaya Kömür Atıp Uyuyan 5 Kişilik Aile, Zehirlendi, System.String[]
ADIYAMAN'da, sobaya kömür atıp, uykuya dalan Emine- Cumali Bakır çifti ile 3 çocukları, sızan karbonmonoksitten zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı. 

Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Emine ve Cumali Bakır çifti, gece sobaya kömür atarak, uykuya daldı. Çift ile yaşları 5 ve 14 arasında değişen çocukları Mehmet, İrem ile Meryem Bakır, bu sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle uyandı. Bakır çifti, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde 5 kişilik ailenin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Bakır çifti ve çocukları, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste ilk müdahale yapılarak, oksijen tedavisi uygulanan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOGRAFLI - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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