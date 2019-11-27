Sobaya tiner dökerken kendini ve oğlunu yaktı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde sobayı tinerle yakmak isteyen bir kişi kendini ve oğlunu hastanelik etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde sobayı tinerle yakmak isteyen bir kişi kendini ve oğlunu hastanelik etti.
Edinilen bilgiye göre, Şahin Mahallesinde M.K.'ya ait depoda bekçi olarak çalışan S.A. ile oğlu C.A. ısınmak için sobayı yakmak istedi. S.A.'nın sobaya döktüğü tiner bir anda parlayıp patladı. Yaralanan S.A. ile yanına misafir olarak gelen oğlu hastaneye kaldırıldı. Baba, oğul hastanede ayakta tedavi olup, taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu