Son Dakika Haberleri: Sobaya tiner dökerken kendini ve oğlunu yaktı
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Sobaya tiner dökerken kendini ve oğlunu yaktı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobayı tinerle yakmak isteyen bir kişi kendini ve oğlunu hastanelik etti.

Sobaya tiner dökerken kendini ve oğlunu yaktı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobayı tinerle yakmak isteyen bir kişi kendini ve oğlunu hastanelik etti.


Edinilen bilgiye göre, Şahin Mahallesinde M.K.'ya ait depoda bekçi olarak çalışan S.A. ile oğlu C.A. ısınmak için sobayı yakmak istedi. S.A.'nın sobaya döktüğü tiner bir anda parlayıp patladı. Yaralanan S.A. ile yanına misafir olarak gelen oğlu hastaneye kaldırıldı. Baba, oğul hastanede ayakta tedavi olup, taburcu edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
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