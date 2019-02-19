Son Dakika Haberleri: Sobaya Yanıcı Madde Döktü Yangın Çıktı: 2 Yaralı

Sobaya Yanıcı Madde Döktü Yangın Çıktı: 2 Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da bir kişinin sobaya yanıcı madde dökmesi çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da bir kişinin sobaya yanıcı madde dökmesi çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Olay, Yenişehir ilçesi 1. Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde çalışan bir kişi, odun sobasına erken alev alması için yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin dökülmesiyle alevlerin parlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan H.A. ile M.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede bölgeye gelen güvenlik güçleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:46 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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