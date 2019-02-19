Sobaya Yanıcı Madde Döktü Yangın Çıktı: 2 Yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'da bir kişinin sobaya yanıcı madde dökmesi çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'da bir kişinin sobaya yanıcı madde dökmesi çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Olay, Yenişehir
ilçesi 1. Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde çalışan bir kişi, odun sobasına erken alev alması için yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin dökülmesiyle alevlerin parlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan H.A. ile M.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede bölgeye gelen güvenlik güçleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:46 Kaynak: İHA
Elektrik Kontağından Çıkan Yangında 2 Aylık Bebek Yanarak Can Verdi
Kahramanmaraş Suriyeli 2 Aylık Cemal Yanarak Can Verdi
Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek
CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı