Sobaya yaslanınca kıyafetleri ve vücudu yandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobaya yaslanınca kıyafetleri ve vücudu yandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

Sobaya yaslanınca kıyafetleri ve vücudu yandı, hastanede kurtarılamadı

7 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Muzaffer Turgut (92), ısınmak için sırtını sobaya fazla yaklaştırınca kıyafetleri yandı.

Sobaya yaslanınca kıyafetleri ve vücudu yandı, hastanede kurtarılamadı, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Muzaffer Turgut (92), ısınmak için sırtını sobaya fazla yaklaştırınca kıyafetleri yandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Turgut, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, salı günü, Derince'ye bağlı İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Turgut, iddiaya göre, evde ısınmak için yanan sobaya sırtını fazla yaklaştırdı. Bu sırada kıyafetleri yanan Turgut, acıyla bağırmaya başladı. Turgut'un sesini duyan yakınları, yanına koşup, kıyafetlerinin yandığını görünce sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Turgut'u ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan, vücudunda ağır yanıklar oluşan ve sağlık durumu kötüleşen Turgut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Turgut'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, götürüldüğü Derince Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Derince, Sina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:43 Kaynak: DHA
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