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Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

42 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde benzinle soba tutuşturmaya çalışılan bir evde çıkan yangında ev sahibi yaralandı.

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde benzinle soba tutuşturmaya çalışılan bir evde çıkan yangında ev sahibi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükelmalı Köyünde yalnız yaşayan Faik Memiş, saat 21.30 sıralarında tek katlı evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi. Bu esnada alevlerin bir anda parlaması ve benzin bidonunun da tutuşması üzerine evde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine köy sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 112 Acil Servis ekipleri de yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ev sahibi Faik Memiş'e müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürülürken Memiş'in tek katlı müstakil evinde de büyük maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibi Memiş ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Bilecik, Pazaryeri, 3. Sayfa
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