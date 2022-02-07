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SOBAYI TİNERLE YAKMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI - Son Dakika

SOBAYI TİNERLE YAKMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI

07.02.2022 13:05

KONYA'da Okur Doğan (25), ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde, sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

KONYA'da Okur Doğan (25), ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde, sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı. Olay sırasında tamir için bekletilen iş yerindeki hafif ticari araç da yandı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Cevherabat Sokak'taki Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Okur Doğan, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde sobayı tinerle yakmak istedi. Bu sırada tiner parladı, Doğan'ın elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Alevler tamir için bekletilen hafif ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Okur Doğan, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

SOBAYI TİNERLE YAKMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI
SOBAYI TİNERLE YAKMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI
SOBAYI TİNERLE YAKMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI
SOBAYI TİNERLE YAKMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI

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İtfaiye, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOBAYI TİNERLE YAKMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOBAYI TİNERLE YAKMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI - Son Dakika
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