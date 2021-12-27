10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi. Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.
Gül olay yerinde hayatını kaybetti. Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk korkunç şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika