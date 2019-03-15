Son Dakika Haberleri: Sobayı Tutuşturmak İsterken Kendini Yaktı

Sobayı Tutuşturmak İsterken Kendini Yaktı

1 saat önce

Gaziantep'te sobayı tutuşturmak isteyen bir kişi alev alev yandı.

Gaziantep'te sobayı tutuşturmak isteyen bir kişi alev alev yandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda alevler arasındaki kişi hortumla söndürülürken olayda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde bulunan bir oto galeride sönen sobayı tutuşturmak isteyen Ahmet Ö., sobaya yanıcı sıvı madde dökmek istedi. Bu esnada alevler bir anda yoğunlaşınca Ahmet Ö, panikle elindeki plastik şişede bulunan sıvı maddeyi üzerine de döktü. Kısa sürede üzerindeki kıyafetlere alev sıçrayan Ahmet Ö. alev topuna döndü. Olay esnasında Ahmet Ö.'nün yanında bulunan Mahmut T.'nin de üzerine alevler sıçradı. Önce Ahmet Ö, sonra da Mahmut T. kendisini dışarı atmayı başardı. Yanan iki kişi de kıyafetlerini çıkararak alevlerden kurtulmaya çalışırken, iş yeri sahibi Mustafa T. ise iş yerinin önündeki hortumla Ahmet Ö.'ye su sıkarak alevleri söndürdü. Mustafa T, elindeki hortum ile daha sonra ise alevlerden etkilenen oğluna su sıktı. Vücudunda yanıklar oluşan Ahmet Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı hafif yanıklarla atlatan Mahmut T. ise ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi. Saniye saniye kameraya yansıyan olay nedeniyle iş yerinde hasar oluştuğu da öğrenildi.

(Hanifi Güzel/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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