Sobayı Tutuşturmak İsterken Kendini Yaktı... O Anlar Kamerada

Sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı.

Sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı... O anlar kamerada

-Yana arkadaşına müdahale etmek isteyen şahsın da üzerine alevler sıçradı

-Alev alev yanan şahsa hortumla müdahale edildi



GAZİANTEP - Gaziantep'te sobayı tutuşturmak isteyen bir kişi alev alev yandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda alevler arasındaki şahıs, hortumla söndürülürken olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde bulunan bir oto galeride bulunan ve sönen sobayı tutuşturmak isteyen Ahmet Ö, sobaya sıvı yanıcı madde dökmek istedi. Bu esnada alevler bir anda yoğunlaşınca panikle Ahmet Ö, elindeki plastik şişede bulunan sıvı maddeyi üzerine de döktü. Kısa sürede üzerindeki kıyafetlere sıçrayan Ahmet Ö., alev topuna döndü. Olay esnasında Ahmet Ö'nün yanında bulunan Mahmut T'nin de üzerine alevler sıçradı. Panikle koşturan şahıslardan önce Ahmet Ö, sonra da Mahmut T. kendisini dışarı atmayı başardı. Yanan iki şahıs da kıyafetlerini çıkararak, alevlerden kurtulmaya çalışırılırken, iş yeri sahibi Mustafa T ise, iş yeri önündeki hortum ile Ahmet Ö'ye su sıkarak, alevleri söndürdü. Mustafa T, elindeki hortum ile daha sonra ise alevlerden etkilenen oğluna su sıktı.

Olayda yanıklar oluşan Ahmet Ö hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı hafif yanıklarla taburcu edilen Mahmut T ise ilk müdahelesinin ardından taburcu edildi.

Saniye saniye kamera görüntülerine yansıyan olay nedeniyle iş yerinde ise hasar oluştuğu öğrenildi.

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