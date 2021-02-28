Son dakika haberleri | Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı

28.02.2021 21:37
Son dakika haberleri | Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı, System.String[]

Son dakika haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde benzin dökerek tutuşturulmak istenen sobadan yükselen alevler odayı sardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde benzin dökerek tutuşturulmak istenen sobadan yükselen alevler odayı sardı. Çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, 1 kişi de yaralandı.

Yangın, Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Ahmet Ildız (79), ısınmak için yakmak istediği sobaya benzin döktü. Ahmet Ildız'ın çakmağını çakmasıyla birlikte sobaya döktüğü benzin gürültüyle patlayarak yangın çıkardı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar eve girerek Ilgız'ı dışarı çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Alevlerin arasında kalan Ilgız'ın ayaklarında yanıklar oluşurken olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Ahmet Ilgız'ın damadı İbrahim Açıl, "Babam sobayı tutuşturmak için benzin döküyor. Yangın benzinden tutuşuyor. Bir anda oldu. İtfaiye geldi ama odanın birisi yandı. Çatının bir kısmı da yandı. Allah'tan ucuz atlattık. Kendisine bir şey olmadı" dedi.

Ilgız'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri | Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı

Alaşehir, Manisa, Benzin, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı - Son Dakika


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