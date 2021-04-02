Sobayı yakarak uyudu bir daha uyanamadı - Son Dakika

Sobayı yakarak uyudu bir daha uyanamadı

Şahsın cansız bedeni kapıyı kırarak eve giren yakınları tarafından bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, yalnız yaşadığı evde sobayı yaktıktan sonra uykuya dalan şahıs, bir daha uyanamadı. Şahsın cansız bedeni, sabah kapıyı kırarak eve giren yakınları tarafından bulundu.

Olay, Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir evde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Hüseyin Y. (30), gece uyumadan önce ısınmak için sobayı yaktı. Genç adam, sobayı yatıktan sonra uyudu. Yakınları, sobayı yaktıktan sonra uyuyan genç adamdan uzun süre haber alamadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren yakınları, Hüseyin Y.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Hüseyin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden genç adamın cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan Hüseyin Y.'nin yakınları göz yaşı dökerek feryat etti.

İlk değerlendirmelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen genç adamın kesin ölüm nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.