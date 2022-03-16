Sobayı yakmak isterken elbiseleri tutuşan gence esnaf yardım etti - Son Dakika
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Sobayı yakmak isterken elbiseleri tutuşan gence esnaf yardım etti

16.03.2022 22:03

Kastamonu'da 16 yaşındaki gencin yakmaya çalıştığı soba bir anda parlayınca elbiseleri tutuştu. Panikle kendini sokağa atan çırağa ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Gencin yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, iş yerinde yaktığı sobanın parlaması sonucu elbiseleri alev alan Sefa Kuru'ya (16), çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Kuru, hastaneye kaldırıldı.

Eski Metal Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri tamiri yapılan bir iş yerinde meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan 16 yaşındaki S.K, dükkanda bulunan sobayı yaktığı sırada parlama meydana geldi. Elbiseleri alev alan Kuru, panikle kendisini dükkanın dışına attı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİLER

Olayı gören çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Elleri ve yüzünde yanıklar oluşan 16 yaşındaki genç, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin panik içinde dışarıya çıkması ve esnafın yangın söndürme tüpüyle müdahalesi, güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Metal, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobayı yakmak isterken elbiseleri tutuşan gence esnaf yardım etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobayı yakmak isterken elbiseleri tutuşan gence esnaf yardım etti - Son Dakika
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