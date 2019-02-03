Sobayı Yakmak İsterken Ev Yandı
1 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Konuralp
Mahallesi'nde bir evin ikinci katında çocukların sobayı yakmak istediği sırada yangın çıktı.
Alevlerin hızla büyüyerek tüm evi sarması üzerine kendi imkanlarıyla dışarı çıkan aile, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:19 Kaynak: AA
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