Son Dakika Haberleri: Sobayı Yakmak İsterken Ev Yandı

Sobayı Yakmak İsterken Ev Yandı

42 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'nde bir evin ikinci katında çocukların sobayı yakmak istediği sırada yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyüyerek tüm evi sarması üzerine kendi imkanlarıyla dışarı çıkan aile, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:07 Kaynak: AA

Konuralp, Akyazı, Sakarya, Güncel
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