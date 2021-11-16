Sobayı yakmak isterken evi yaktılar - Son Dakika

Sobayı yakmak isterken evi yaktılar

Isparta Deregümü köyünde bir bağ evinde yangın meydana geldi.

Isparta Deregümü köyünde bir bağ evinde yangın meydana geldi. Yangın çıkan ev kullanılmaz hale gelirken şans eseri yangında kimse yaralanmadı. Olay bugün merkeze bağlı Deregümü köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Bağ evine giden vatandaşlar sobayı yakmak istedikleri sırada çıkan kıvılcımlar yüzünden evi yaktı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler yangına anında müdahale etti. Yarım saatlik çalışma sonrası ev kullanılmaz hale gelirken şans eseri yangında kimse yara almadı. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışmalarına devam etti. - ISPARTA

Son Dakika

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber

Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Profilo resmen iflas etti