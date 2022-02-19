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Sobayı yakmak isterken evini yaktı - Son Dakika

Sobayı yakmak isterken evini yaktı

19.02.2022 04:21

Sobayı yakmak isterken evini yaktıKAYSERİ'de, evindeki sobayı yakmak isteyen Samet K.'nın tutuşturduğu kağıt parçası elinden düşünce, evde yangın çıktı.

Sobayı yakmak isterken evini yaktı

KAYSERİ'de, evindeki sobayı yakmak isteyen Samet K.'nın tutuşturduğu kağıt parçası elinden düşünce, evde yangın çıktı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 3 katlı binada yaşayan vatandaşlar ise polis ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan mahallesi Kızılırmak caddesindeki 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Evde yalnız yaşayan Samet K., gece yatmadan önce sobayı yakmak istedi. Samet K., tutuşturduğu kağıt parçasını sobaya atmak isterken kanepenin üzerine düşürdü. Kanepe aniden alev alırken, büyüyen alevler kısa sürede evi kapladı. Samet K.'nın ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, bina sakinlerini güvenlik amacıyla tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bodrum kattaki ev kullanılamaz hale geldi. Üst katlarda oturan bina sakinleri ise yangının söndürülmesinin ardından evlerine döndü. Samet K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sobayı yakmak isterken evini yaktı
Sobayı yakmak isterken evini yaktı
Sobayı yakmak isterken evini yaktı
Sobayı yakmak isterken evini yaktı
Sobayı yakmak isterken evini yaktı
Sobayı yakmak isterken evini yaktı
Sobayı yakmak isterken evini yaktı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sobayı yakmak isterken evini yaktı - Son Dakika


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