Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada - Son Dakika

Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde sobayı yakmak için tiner döken vatandaş az kalsın kendini yakıyordu.
Alınan bilgiye göre, Sincan Yenikent de oto test dükkanda odun koyduğu sobayı tutuşturmak isteyen H.T. tiner dökerek çakmağı çaktı. Tiner dökülen soba birden parladı. H.T. son anda yanmaktan kurtuldu. H.T.'nin yaşadığı şok güvenlik kamerısına yansıdı.
Kaynak: İHA
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