Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada

26.03.2022 09:27

Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu.

Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde sobayı yakmak için tiner döken vatandaş az kalsın kendini yakıyordu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Yenikent de oto test dükkanda odun koyduğu sobayı tutuşturmak isteyen H.T. tiner dökerek çakmağı çaktı. Tiner dökülen soba birden parladı. H.T. son anda yanmaktan kurtuldu. H.T.'nin yaşadığı şok güvenlik kamerısına yansıdı.

Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada
Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada
Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada - Son Dakika


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