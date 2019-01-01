Son Dakika Haberleri: Sobayı Yakmak İsterken Kendini Yakan Kadın Öldü

Sobayı Yakmak İsterken Kendini Yakan Kadın Öldü

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde soba yakmak isterken elbisesi tutuşan 105 yaşındaki kadın, yanarak can verdi.

Sobayı Yakmak İsterken Kendini Yakan Kadın Öldü, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde soba yakmak isterken elbisesi tutuşan 105 yaşındaki kadın, yanarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Fıraktın mahallesinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Feride M. (105) sobayı yakmak istedi. Sobayı yakarken üstü tutuşan Feride M., ateşi söndürmek için çeşmeyi giderken yere düştü. Bu sırada alevler Feride M.'nin üzerini sardı. Feride M., burada yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı.

Feride M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Kayseri, Develi, 3. Sayfa
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