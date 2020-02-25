Sobayı yakmak isterken yaralandı - Son Dakika

Malatya'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde sobanın yanması için dökülen sıvı, yangına neden oldu. İş yeri sahibi hafif yaralanırken, yangın zamanında müdahale ile kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda sobaya ateş yakmak için dökülen yanıcı maddenin parlaması ile yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Olayda hafif yaralanan iş yeri sahibine ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA