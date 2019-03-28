Son Dakika Haberleri: Sobe'den Aa'ya Ziyaret

Sobe'den Aa'ya Ziyaret

1 saat önce

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı temsilcileri, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Sobe'den Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı temsilcileri, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ve vakıf temsilcileri, AA Konya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Ahmet Kayır ve AA personeline, vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Başkan Ak, otizm tanısı alan çocukların eğitim, rehabilitasyon ve terapi konusundaki gereksinimlerini dünya standartlarında karşılamak için oluşturulan SOBE Vakfı'nın otizm konusunda model kurum olmayı amaçladığını söyledi.

Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin desteğiyle, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırma gayretinde olduklarını belirten Ak, kurumlar arası işbirliği ve sağlıklı iletişim yoluyla, daha fazla otizmli bireyin hayatına dokunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konya Bölge Müdürü Kayır da ziyaretleri dolayısıyla Vakıf heyetine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Selçuklu, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:59:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sobe'den Aa'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]