SOBE "Gözlerini Benden Kaçırma" sloganıyla otizme dikkat çekti - Son Dakika

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Başkanı Mustafa Ak, "Gözlerini Benden Kaçırma" sloganıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekerek, otizmin giderek yaygınlaştığına vurgu yaptı.

SOBE Başkanı Mustafa Ak, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Otizmin giderek yaygınlaştığına vurgu yapan Mustafa Ak, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde tüm dünyada olduğu gibi Konya'nın da maviye bürünerek otizme dikkat çekeceğini söyledi. SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, herkesi sosyal medyada "gözlerini benden kaçırma" etiketiyle otizme farkındalık oluşturmaya davet etti.

Erken tanı ve sürekli yoğun eğitimin önemi

Otizm konusunda toplumsal bilincin oluşturulmasının önemine vurgu yapan AK, "Otizm doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen nörogelişimsel bir farklılıktır. Günümüzde her 59 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya gelmektedir. 2020 yılı Mart ayında ise Amerika Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) bu oranın 54'te 1'e yükseldiğini gösteren bir rapor yayınladı. Otizmin biyolojik bir belirtisi yoktur. Tanı çocuk psikiyatrları tarafından konmaktadır. Her çocukta görünüşü ve seviyesi farklılık arz etse de belirtiler; çocuğun çevresiyle sosyal ilişki kurmada yetersizlik yaşaması, tekrarlayıcı kalıplaşmış davranışlarda bulunması olarak sınıflandırılır. Aileler çocuklarına adıyla seslendiklerinde tepki alamıyorlarsa, çocukları göz teması kurmuyor ve rutinlerine aşırı derecede bağlılık gösteriyorsa, dönen cisimlere karşı ilgiliyse ve iletişime kapalıysa otizm riski altında olabilir. Böyle bir şüphe olursa çocukları yakından takip ederek, hemen bir çocuk psikiyatristine başvurmaları gerekmektedir. Nedeni henüz bilinemeyen otizmin bilimsel olarak kanıtlanan tek tedavisi erken yaşta başlayan yoğun ve sürekli eğitimdir. Diğer metotların hepsi tamamlayıcı özelliğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Otizmin farkında ol"

Ak, "Tedavisi eğitim olan otizmli bireylerin daha yoğun eğitim aldıklarında akranlarını yakalayabilen kişiler olduğu gibi, uzmanlar tarafından raporunun kaldırıldığı durumlar da bilimsel sonuçlarla ispatlanmıştır. Bu nedenle toplumsal farkındalığın arttırılması, otizm konusunda bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda duyarlılığın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara destek verilmesi çok önemlidir. 2 Nisan günü ise tüm dünyada olduğu gibi Konya'da da binalar mavi ışıkla aydınlatılacak ve otizme dikkat çekilecek. Herkesi 2 Nisan günü #GözleriniBendenKaçırma etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapmaya ve otizmin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi. - KONYA