SOBE Vakfı, bir akaryakıt istasyonu ile iş birliği yaparak otizmli çocuklara destek sağlanacak - Son Dakika

SOBE Vakfı, bir akaryakıt istasyonu ile iş birliği yaparak otizmli çocuklara destek sağlanacak

20.01.2021 13:45
SOBE Vakfı, bir akaryakıt istasyonu ile iş birliği yaparak otizmli çocuklara destek sağlanacak, System.String[]

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), bir akaryakıt istasyonu ile yaptığı iş birliğinde otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), bir akaryakıt istasyonu ile yaptığı iş birliğinde otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Otizmli çocukların tedavisi için 4 yıl önce Konya'da kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı'na (SOBE) gelir getirmesi amacıyla üretilen ürünler vakfa destek amaçlı olarak Shell Anadolu Sanayi Akaryakıt İstasyonu'nun içindeki markette satışa sunuldu.

Kalemlik, kahve bardağı, yağmurluk türü vakıf tanıtım ürünlerinin satışa sunulduğu makret içindeki reyon açılışına, SOBE Vakfı, Akaryakıt istasyonunun yetkilileri katıldı.

Elde edilecek gelirin tamamı vakfa bırakılacak çalışmada toplum içinde otizmli çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak ve vakıf gelirlerini artırmak amaçlanıyor.

Açılışta konuşan SOBE Vakfı Genel Koordinatörü Psikolog Fatma Güllüoğlu Birer, "Otizm farkındalığını artırmak için Shell'in sağladığı bu destek için onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Otizm nedeni bilinmeyen ama her geçen gün artan bir problem. Oranlar artık 100 çocuktan birindeyken, 68 de bir doğuma kadar düşmüş durumda. Yani her 68 doğumda bir otizm görüyoruz. Bu amaçla otizm hastası çocuklara sahip ailelere destek olmak ve farkındalığı artırmak istiyoruz. Otizmin tek çaresi erken yaşta yoğun eğitim. Bu eğitimi almakta maddi anlamda çok kolay değil. Öğrencilerimizin çoğu vakıf tarafından sağlanan bursla eğitim alan öğrencilerdir. Gelir kaynaklarımız ise yapılan zekat ve bağışlardır. Otizm artık pek çok insanın ailesinde ve yakın çevresinde rastlanabilen bir davranış bozukluğu ve farklılıktır. Bu ürünleri satın alınarak sağlanacak her destek de yine otizmli çocuğumuzun eğitimine ve ailesinin yüzünün gülmesine sebep olacak." ifadelerini kullandı.

"Bu istasyonunuzda ilk olarak pilot bir uygulama yapacağız" diyen Koyuncu Akaryakıt Genel Müdürü Mehmet Osman Erkal da, "Halkımızdan iyi bir destek görürsek grubumuza ait diğer benzin istasyonlarımıza da bunu yayarak devam edeceğiz. Umarım ilerde tüm Shell istasyonlarında da olur, diye umut ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte hazır bulunan Shell Saha Müdürü Kaan Tanyeri ise, "Değerli iş ortağımız Koyuncu Grup'un da, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'na destek olabilmek amacıyla attığı bu adımı değerli buluyoruz. Umuyoruz arzu edilen katkı fazlasıyla sağlanabilir." dedi.

Akaryakıt, Selçuklu, Otizm, Shell, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SOBE Vakfı, bir akaryakıt istasyonu ile iş birliği yaparak otizmli çocuklara destek sağlanacak - Son Dakika


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