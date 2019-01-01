Socar, Alman Enerji Şirketi Ewe'nin Türkiye Varlıklarını Satın Aldı
1 saat önce
Alman enerji şirketi EWE’nin Türkiye’de sahip olduğu iki doğalgaz dağıtım bölgesi başta olmak üzere enerji faaliyetlerinin tamamının SOCAR’a satışını yılın ilk aylarında tamamlaması bekleniyor. Türkiye’de büyük ölçekli petrokimya tesisi yatırımları olan SOCAR, gaz dağıtım alanında 2019’da satın alma yapmak istediğini daha önce açıklamıştı. Şirket geçen yıl 54 milyar metreküp doğalgazın tüketildiği Türkiye’nin doğalgaz pazarında yüzde […]The post SOCAR, Alman enerji şirketi EWE’nin Türkiye varlıklarını satın aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Alman enerji şirketi EWE'nin Türkiye
'de sahip olduğu iki doğalgaz dağıtım bölgesi başta olmak üzere enerji faaliyetlerinin tamamının SOCAR'a satışını yılın ilk aylarında tamamlaması bekleniyor.
Türkiye'de büyük ölçekli petrokimya tesisi yatırımları olan SOCAR, gaz dağıtım alanında 2019'da satın alma yapmak istediğini daha önce açıklamıştı. Şirket geçen yıl 54 milyar metreküp doğalgazın tüketildiği Türkiye'nin doğalgaz pazarında yüzde 20 pay sahibi olmayı hedefliyor.
Satış müzakereleri hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, "SOCAR Türkiye'nin Alman EWE ile iki doğalgaz dağıtım bölgesini almak için yürüttüğü satın alma ileri bir aşamaya geldi. EWE'ye birçoğu lokal başka teklifler de yapıldı. Teklifler arasında SOCAR birinci sıraya çıktı. Satın alma işleminin 2019 yılının ilk aylarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.
Satışın EWE'ye ait tüm enerji faaliyetlerini kapsadığını ifade eden müzakereler hakkında bilgi sahibi diğer bir kaynak ise, "SOCAR Türkiye'nin EWE Turkiye'nin altında yer alan başta Bursagaz
ve Kayserigaz
olmak üzere iştiraklerini satın almak için yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya gelindi. Anlaşmanın kısa sürede sona ermesini, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
The post SOCAR, Alman enerji şirketi EWE'nin Türkiye varlıklarını satın aldı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:35
Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır
Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yayın Tarihini Açıkladı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
20 Milyon Kayıt Dışı Cep Telefonu Satışı Nedeniyle, Devletin Yıllık Vergi Kaybının 13 Milyar Lira Olduğu Tahmin Ediliyor