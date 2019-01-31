Son Dakika Haberleri: Socar, Bursa ve Kayseri'nin Doğalgaz Dağıtımını Yapacak

Socar, Bursa ve Kayseri'nin Doğalgaz Dağıtımını Yapacak

1 saat önce

Azeri milli petrol şirketi SOCAR, Alman enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding’i ve grup şirketlerini satın aldı. TANAP ortaklığıyla Türkiye’de doğalgaz iletimi yapan SOCAR, doğalgaz dağıtımında da faaliyet gösterecek. Azeri milli petrol şirketi SOCAR, Alman enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE […]The post SOCAR, Bursa ve Kayseri’nin doğalgaz dağıtımını yapacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Socar, Bursa ve Kayseri'nin Doğalgaz Dağıtımını Yapacak, System.String[]
Azeri milli petrol şirketi SOCAR, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding'i ve grup şirketlerini satın aldı. TANAP ortaklığıyla Türkiye'de doğalgaz iletimi yapan SOCAR, doğalgaz dağıtımında da faaliyet gösterecek.

Azeri milli petrol şirketi SOCAR, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'u satın aldı. 12 yıldır Türkiye'ye doğalgaz getiren ve Türkiye ile Azerbaycan'ın büyük projesi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ortaklığıyla Türkiye'de doğalgaz iletimi yapan SOCAR, EWE Turkey'in satın alınmasından sonra doğalgaz dağıtımında da faaliyet gösterecek. Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onaylarının ardından sonuçlanacak.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, doğalgaz dağıtımının Türkiye'deki yatırım zincirini tamamlayacak önemli halkalardan biri olduğunu söyledi. Abdullayev "Azerbaycan'ın global markası olan SOCAR, 2013 yılından bu yana Türkiye pazarına yıllık 1.2 milyar metreküp doğalgazın toptan satışını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl açılışı yapılarak faaliyete başlayan TANAP projemizle, Azerbaycan'dan gelen doğalgazın iletimini de sağlıyoruz. EWE Turkey'in satın alınmasıyla Türkiye'de doğalgazın üretim-iletim-dağıtım zincirinin tüm halkalarını tamamlayan, ticari açıdan oldukça önemli, stratejik bir adım atmış oluyoruz. Bu adımla yaratılacak sinerji, Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine ilave değer kazandıracak. Önümüzdeki dönemde pazardaki diğer fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:52 

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