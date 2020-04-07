SOCAR'dan Kovid-19 sebebiyle Türkiye'de kalan Azerbaycan vatandaşlarına destek

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Azerbaycan vatandaşlarına destek amacıyla bir fon oluşturduğu bildirildi.

SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede, toplumsal sorumluluk bilinciyle desteklerine devam ediyor.

Şirket, Türkiye'deki iştiraki SOCAR Türkiye vasıtasıyla da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkıda bulunmuştu.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen destek projesiyle, Türkiye'de 10 bini aşkın Azerbaycan vatandaşının barınma, temel gıda, ulaşım gibi ihtiyaçları karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Azerbaycan devlet petrol şirketi olarak koronavirüse karşı verilen mücadelede iki ülkeye de destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'de binlerce Azerbaycan vatandaşı şu anda Kovid-19 salgını nedeniyle Azerbaycan'a dönemiyorlar. Hali hazırda kaldıkları yurt gibi geçici yerlerde de birçoğu artık kalamıyor. Bu vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için SOCAR olarak Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı ve Azerbaycan Büyükelçiliği ile birlikte bir destek fonu oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarının, diğer ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılardan daha şanslı olduğuna işaret eden Abdullayev, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim ikinci vatanımız. İştiraklerimiz Petkim, STAR Rafineri, Petkim RES, SOCAR Depolama ve SOCAR Terminal'in yer aldığı Aliağa'da sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir desteğimiz olmuştu. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile birlikte 5,5 milyon lira sağlamıştık. Şimdi de ülkesine dönemeyen Azerbaycanlı vatandaşlarımıza yardımcı olmak için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çağrısı ile harekete geçtik. Yatırımlarımız, tesislerimiz, kesintisiz üretimimizle Türkiye ve Azerbaycan'ın refahı için çalışıyor, sosyal sorumluluk bilincimizle her iki ülke vatandaşlarına da destek olmaya devam ediyoruz."