Socar ile Total Stratejik İşbirliği" Görüşmeleri Yapıyor
3 dakika önce
Azerbaycan’ın milli petrol şirketi SOCAR, rafineri yatırımının ardından akaryakıtta dağıtım ve perakende sektörüne yöneldi. Bu amaçla Demirören Grubu’nun sahibi olduğu TOTAL’le “stratejik işbirliği” görüşmeleri yapıyor. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, kaynaklar hisselerin bir bölümünün satın alınmasının da değerlendirildiğini belirtti. Akaryakıt sektöründe çıtayı yükseğe koyan SOCAR’ın, Demirören Grubu’nun kontrolünde bulunan TOTAL’le akaryakıt dağıtım ve bayilik ağında […]The post SOCAR ile TOTAL stratejik işbirliği” görüşmeleri yapıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Azerbaycan'ın milli petrol şirketi SOCAR, rafineri yatırımının ardından akaryakıtta dağıtım ve perakende sektörüne yöneldi.
Bu amaçla Demirören Grubu'nun sahibi olduğu TOTAL'le "stratejik işbirliği" görüşmeleri yapıyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, kaynaklar hisselerin bir bölümünün satın alınmasının da değerlendirildiğini belirtti.
Akaryakıt sektöründe çıtayı yükseğe koyan SOCAR'ın, Demirören Grubu'nun kontrolünde bulunan TOTAL'le akaryakıt dağıtım ve bayilik ağında "işbirliği" görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
Güvenilir kaynaklar, görüşmelerin henüz çok yeni olduğunu belirterek, "Bu işbirliği değişik biçimler alabilir. Hisselerden bir bölümünün satın alınması da bu alternatiflerden biri olarak öne çıkabilir" dedi.
SOCAR, kısa süre önce Alman EWE'den Bursa ve Kayseri doğalgaz dağıtım şirketlerini satın aldı. Bu şirketlerin devri için izin ve onay süreçleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:20
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