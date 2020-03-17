SOCAR MARİNE, uluslararası denizcilik yakıtlarında pazar lideri oldu

SOCAR Türkiye'nin yatırımlarına paralel olarak büyüyen markası SOCAR MARİNE, geçen yıl 600 bin tonluk satışla uluslararası denizcilik yakıtlarında sektör lideri oldu.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, SOCAR MARİNE 2013'te sektörde faaliyet göstermeye başladı.

Türk boğazlarından transit geçen ve Türkiye limanlarında operasyonlarını yapıp yurt dışına çıkış ya da ülkeye giriş yapan gemilere 600 bin ton satış gerçekleştiren SOCAR MARİNE, geçen yıl bu satış hacmiyle uluslararası denizcilik yakıtlarında sektörde ilk sırada yer aldı. Şirketin pazardaki payı yüzde 25'in üzerine çıktı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen SOCAR MARİNE Deniz Satışları Direktörü Zeki Tarakçı, sektörde genç bir oyuncu olmalarına rağmen üstün ürün ve hizmet kalitesi anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Tarakçı, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizi ve onların ihtiyaçlarını odağımızda tuttuğumuz yaklaşımımızla kısa sürede uluslararası denizcilik yakıt alanında liderliği yakaladık. Bugün Türkiye'nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz bölgelerinin tamamındaki fiziksel ikmallerimizin yanı sıra Cebelitarık'tan Singapur'a, Rotterdam'dan Güney Afrika'ya kadar tüm uluslararası limanlarda gerçekleştirdiğimiz ikmallerimizle SOCAR MARİNE markasının uluslararası arenadaki varlığını her geçen gün daha yüksek seviyelere taşıyoruz. Geldiğimiz bu güçlü noktada, 2020 itibarıyla iç piyasa denizcilik sektöründe de faaliyete başlıyoruz. Bu sayede yurt içi yük ve yolcu taşıması yapan denizcilik şirketlerinin, turizm teknelerinin ve balıkçıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek hizmet ve rekabetçi yaklaşımımızla iç piyasa denizcilik sektöründe de fark yaratacağımıza inancımız çok yüksek."