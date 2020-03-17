SOCAR MARİNE, uluslararası denizcilik yakıtlarında pazar lideri oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SOCAR MARİNE, uluslararası denizcilik yakıtlarında pazar lideri oldu - Son Dakika Ekonomi

SOCAR MARİNE, uluslararası denizcilik yakıtlarında pazar lideri oldu

6 saat önce

SOCAR Türkiye'nin yatırımlarına paralel olarak büyüyen markası SOCAR MARİNE, geçen yıl 600 bin tonluk satışla uluslararası denizcilik yakıtlarında sektör lideri oldu.

SOCAR MARİNE, uluslararası denizcilik yakıtlarında pazar lideri oldu, System.String[]

SOCAR Türkiye'nin yatırımlarına paralel olarak büyüyen markası SOCAR MARİNE, geçen yıl 600 bin tonluk satışla uluslararası denizcilik yakıtlarında sektör lideri oldu.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, SOCAR MARİNE 2013'te sektörde faaliyet göstermeye başladı.

Türk boğazlarından transit geçen ve Türkiye limanlarında operasyonlarını yapıp yurt dışına çıkış ya da ülkeye giriş yapan gemilere 600 bin ton satış gerçekleştiren SOCAR MARİNE, geçen yıl bu satış hacmiyle uluslararası denizcilik yakıtlarında sektörde ilk sırada yer aldı. Şirketin pazardaki payı yüzde 25'in üzerine çıktı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen SOCAR MARİNE Deniz Satışları Direktörü Zeki Tarakçı, sektörde genç bir oyuncu olmalarına rağmen üstün ürün ve hizmet kalitesi anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Tarakçı, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizi ve onların ihtiyaçlarını odağımızda tuttuğumuz yaklaşımımızla kısa sürede uluslararası denizcilik yakıt alanında liderliği yakaladık. Bugün Türkiye'nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz bölgelerinin tamamındaki fiziksel ikmallerimizin yanı sıra Cebelitarık'tan Singapur'a, Rotterdam'dan Güney Afrika'ya kadar tüm uluslararası limanlarda gerçekleştirdiğimiz ikmallerimizle SOCAR MARİNE markasının uluslararası arenadaki varlığını her geçen gün daha yüksek seviyelere taşıyoruz. Geldiğimiz bu güçlü noktada, 2020 itibarıyla iç piyasa denizcilik sektöründe de faaliyete başlıyoruz. Bu sayede yurt içi yük ve yolcu taşıması yapan denizcilik şirketlerinin, turizm teknelerinin ve balıkçıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek hizmet ve rekabetçi yaklaşımımızla iç piyasa denizcilik sektöründe de fark yaratacağımıza inancımız çok yüksek."

Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Merkel'in halefi Merz, Korona virüse yakalandı
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı         
22:30
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı         
22:27
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı         
22:19
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı         
21:58
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:42:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SOCAR MARİNE, uluslararası denizcilik yakıtlarında pazar lideri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]