Son Dakika Haberleri: SOCAR, Türkiye'de milyonlarca dolarlık yatırım planlıyor
Son Dakika Ekonomi SOCAR, Türkiye'de milyonlarca dolarlık yatırım planlıyor

SOCAR, Türkiye'de milyonlarca dolarlık yatırım planlıyor

1 saat önce

SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için 40 kuyu açacaklarını belirterek, "Milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var" dedi.

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SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için 40 kuyu açacaklarını belirterek, "Milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var" dedi.

Tuz Gölü, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:04 
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